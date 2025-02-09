لبحث آليات تطوير الخدمات الطبية، اجتماع موسع بين صحة كفر الشيخ والتأمين الصحي

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الطبية.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير فرع هيئة التأمين الصحي، بحضور عدد من القيادات الصحية من الطرفين.

تفاصيل الإجتماع

وتناول الاجتماع آليات تنظيم استقبال المرضى المحولين من التأمين الصحي إلى المستشفيات العامة والمركزية، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة لضمان حصولهم على خدمات طبية متكاملة تشمل العمليات الجراحية والفحوصات المتقدمة مثل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية.

كما تمت مناقشة آليات تنظيم الأمور المالية بين المديرية وهيئة التأمين الصحي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات العلاج الطبيعي وطب الأسنان، لضمان توفير رعاية طبية متكاملة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي.

وقد شهد الإجتماع حضور عدد من القيادات الصحية، من بينهم الدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد عبدالعليم، مساعد وكيل الوزارة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور صلاح زغلول، مدير إدارة المستشفيات، إضافة إلى مديري المستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

كما حضر من جانب هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد عبدالله، مدير الشؤون الطبية، والدكتور عماد عادل، مدير المكتب الفني بفرع الهيئة.

وقد تم الإتفاق على عقد اجتماعات دورية بين المديرية وفرع التأمين الصحي لمتابعة تنفيذ التوصيات، والتأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة، بما يحقق التكامل بين الجهات الصحية المختلفة، ويضمن وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين بجودة وكفاءة عالية.

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