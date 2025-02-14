آخر تطورات إصابة ثلاثي الزمالك قبل مواجهة بتروجت

أدى أحمد فتوح ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الموضوع للثنائي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وأدى شلبي وفتوح التدريبات التأهيلية داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى فقرة خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة في الركبة، بينما يشكو مصطفى شلبي من إصابة عضلية

وفي نفس السياق واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع له من خلال أداء التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

وكان نادي الزمالك حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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