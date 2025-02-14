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رياضة

جوارديولا: تراجعنا خطوات للوراء مقارنة بالمواسم السابقة

بيب جوارديولا،فيتو
بيب جوارديولا،فيتو

 أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن مانويل أكانجي لاعب الفريق  سيخضع لجراحة غدا السبت، وسيغيب بين 8 لـ 10 أسابيع، وبالتالي سيغيب عن مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وتحدث جوارديولا عن برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل قائلا: “هناك الكثير من الأشياء الإيجابية وبرونو واحد منهم، إنه يلعب بالفعل موسمين أو ثلاثة أو أربعة مواسم على مستوى عالٍ منذ وصوله من فرنسا، ويواصل اللعب في مركز أكثر تقدمًا، من قبل كان لاعب وسط متماسكًا والآن أصبح أكثر وصولًا”.

 

وتابع: "لقد حققنا بعض الخطوات إلى الوراء مقارنة بما كنا عليه في الموسم الماضي والمواسم السابقة.

 

 ويستضيف مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 38 نقطة.

وتشهد لقاءات الفريقين الأخيرة تفوقًا لمانشستر سيتي، حيث حقق الفوز في 7 من آخر 10 مواجهات، بينما فاز نيوكاسل في مباراتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.


وتُقام مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد غدا  السبت، 15 فبراير على ملعب «الاتحاد» في مدينة مانشستر في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الرياضية.

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