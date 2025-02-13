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دين ودنيا

الإفتاء توضح حقيقة نزول الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان (فيديو)

أمين الفتوي بدار
أمين الفتوي بدار الإفتاء الشيخ أحمد عبد العظيم، فيتو

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ أحمد عبد العظيم، عن سؤال بشأن حقيقة نزول المولى عز وجل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان.

وأكد أن الله عز وجل يفضل بعض الليالي على بعض، وتعتبر ليلة النصف من شعبان هى من تلك الليالى التى يستجاب فيها الدعاء، حيث يُنزل الله تعالى إلى السماء الدنيا نزول رحمة ويغفر لجميع خلقه إلا لمن كان مشركًا أو مشاحنًا.

 

ولفت إلى  أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إنه فى ليلة النصف من شعبان يُغفر للعدد الأكبر من الناس، حتى أنه عز وجل يغفر أكثر من عدد شعر غنم قبيلة "كلب" الشهيرة بكثرة الغنم.

 

الإكثار من العبادة

وتابع خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن ليلة النصف من شعبان تعد من أعظم الليالى وأرجى الليالى فى السنةويُستحب فيها الإكثار من العبادة والدعاء.

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