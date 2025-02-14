الأكاديمية العربية تعزز التعاون الدولي باستقبال 23 دارسا من تنزانيا

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، 23 طالبًا من دولة تنزانيا لدراسة الملاحة والهندسة البحرية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الأكاديمي التي أبرمها رئيس الأكاديمية مؤخرًا مع هيئة موانئ تنزانيا.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم البحري، نظرًا لما تمتلكه من خبرة واسعة التدريب والبحث العلمي والخدمات المجتمعية في مجالات النقل البحري والهندسة والعلوم البحرية والشحن وعلوم إدارة الموانئ.

وأقيمت مراسم استقبال للطلاب الجدد والترحيب بهم في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وعبر الطلاب عن سعادتهم وحماسهم لتلك التجربة، معربين عن تطلعهم للاستفادة من المناهج المتقدمة والبيئة التعليمية المميزة بالأكاديمية.

كان الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية قد وقع خلال الزيارة التي أجراها لدولة تنزانيا اتفاقية تعاون مشترك مع بلاسديوس مبوسا مدير هيئة موانيء تنزانيا.

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