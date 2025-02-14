ليفربول يفتقد 3 عناصر أمام وولفرهامبتون

يغيب عن ليفربول بعض اللاعبين في المباراة المقرر لها في الرابعة عصر الأحد المقبل أمام وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لما ذكره موقع ليفربول إيكو، فإن الريدز سيفقد 3 لاعبين في مواجهة وولفرهامبتون وهم، جوميز وتايلر مورتون، بالإضافة إلى كورتيس جونز.

وأوضح المصدر ذاته، أن جوميز أصيب ليلة الخسارة 0-1 أمام بليموث في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لذا لن يلحق بالمباراة المقبلة.

وأشار إلى أن مورتون لن يستطيع المشاركة ولا يزال يتعافى من إصابة في الكتف من المتوقع أن تبقيه خارج الملاعب لعدة أشهر.

وأكد الموقع الإنجليزي، أن كورتيس جونز يغيب عن المباراة بعد طرده في مواجهة إيفرتون، بعدما تشاجر مع عبدالله دوكوري.

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