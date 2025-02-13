الخميس 13 فبراير 2025
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خارج الحدود

استقبال شعبي للملك عبد الله في الأردن بعد عودته من الولايات المتحدة (فيديو)

ملك الأردن، فيتو
ملك الأردن، فيتو

 يصل الملك الأردني عبدالله الثاني إلى بلاده في حدود الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس قادما من العاصمة الأمريكية واشنطن.

ووثقت مقاطع فيديو استعدادات لاستقبال شعبي حاشد للملك وولي العهد لدى وصولهما إلى مطار ماركا.

 

دعوات شعبية واسعة لاستقبال الملك عبدالله الثاني

 وبحسب قناة «المملكة»، شهد الأردن دعوات شعبية واسعة لاستقبال عبدالله الثاني في مطار ماركا، حيث يتجمع المواطنون من مختلف المحافظات تقديرا لمواقف الملك المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.

وكان رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، قد دعا أمس الأربعاء، الشعب الأردني لاستقبال الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعد عودتهما من زيارة العمل في مطار ماركا بما يليق بثبات الموقف في الدفاع عن الأردن وفلسطين.

لقاء ملك الأردن ودونالد ترامب

وعقد  الملك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في البيت الأبيض، الثلاثاء، حيث أكد العاهل الأردني أنه سيضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

وشدّد الملك في حديث للصحفيين في بداية مباحثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي، على أن تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة مسؤولية جماعية.

وأشار إلى أن ثمة خطة ستقدمها مصر والدول العربية بشأن غزة، لافتا إلى أنه من المهم إيجاد حل يراعي مصالح الجميع، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعوب، وخاصة الشعب الأردني.

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