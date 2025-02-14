الجمعة 14 فبراير 2025
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اقتصاد

مستندات قرض تمويل المصانع في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي عن تفاصيل قروض تمويل المصانع للعملاء.

وقال البنك الزراعي إن هناك عدة مستندات أساسية مطلوبة من العملاء لإتمام عملية التمويل للقرض.

 

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

 وتتضمن المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

 

البطاقة الضريبية

 شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة للعملاء ومنها خدمات بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية.

وتشمل قائمة المميزات في بطاقات الخصم المباشر لحسابات المعاملات الإسلامية ما يلي:

ربط البطاقة بالحسابات المفتوحة في كافة فروع المعاملات الإسلامية.

السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.

إمكانية السحب أو الإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.

استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.

بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.

البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًّا.

تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.

خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًّا.

إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد/ تالف من كافة الفروع.

كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

وعلي جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مواعيد تقديم سلفة الطماطم للفلاحين من خلال البنك.

وأكد البنك الزراعي أن سلفة الطماطم متاحة على مدار العام دون التقيد بوقت محدد لها أو تقديمها خلال شهور محددة بل إنها متاحة على مدار 12 شهرًا.

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