محطات في حياة شفيق نور الدين.. اشتهر بلقب «بخيل السينما».. دور موظف الحكومة في «مراتي مدير عام» أهم أعماله.. وهذه أبرز إفيهاته

شفيق نور الدين ، ممثل بدأ حياته ملقنا فى المسرح، مشوار فنى طويل، عرف ببخيل السينما، من أشهر أدواره فى المسرح الطواف فى عيلة الدوغرى. وفى السينما تشابهت أدواره، فقدم موظف الحكومة فى فيلم مراتى مدير عام، والرجل الريفى فى القاهرة 30، من أشهر إفيهاته "أبو حنيفة قال ماتنقضش الوضوء"، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1981.

ولد الفنان شفيق نور الدين عام 1911 بإحدى قرى محافظة المنوفية، والتحق بمدرسة الصنايع، ولكنه في عام 1931 تركها حتى يلتحق بمسارح القاهرة بوسط المدينة، كملقن في المسرحيات بأجر 2 جنيه يوميا، وقدمه سلامة حجازي في أحد أدواره في دور صغير، وظل يتنقل بين الفرق المسرحية إلى أن عمل بالمسرح القومي في الستينيات.

عشق العود وتربية الحيوانات

عشق شفيق نور الدين القراءة والاطلاع منذ صغره خاصة فى مجال علم النفس والشعر، وكان يعزف على آلة العود ويغني، كما عشق تربية الحيوانات فكان يربى في منزله نسانيس وثعابين ويهتم بها.

شفيق نور الدين



فى البداية عمل شفيق نور الدين في الإذاعة عند افتتاحها وقدم عددا كبيرا من التمثيليات أشهرها "رحلة عم مسعود"، إجازة صيف، وغيرها، ومع بداية التليفزيون قدم شفيق نور الدين مسلسل "عائلة سى جمعة" وكان عبارة عن حلقات أسبوعية ناجحة جدا زادت من شهرته، وقدم أول سهرة تليفزيونية بعنوان “نوادر جحا ” عام 1963 تبعه العديد من المسلسلات منها:، الساقية، الرحيل، بنك القلق، الناس والفلوس، القاهرة والناس، الزوبعة وغيرها.

طواف عيلة الدوغرى

في المسرح قدم شفيق نور الدين أروع أدواره فمن ينسى دور الطواف في مسرحية “عيلة الدوغرى” التي كتبها نعمان عاشور، وكذلك أدواره في: الأيدي الناعمة، ملك القطن، قهوة الملوك، دائرة الطباشير القوقازية، بير السلم، حلاق بغداد لنعمان عاشور، حلاوة زمان عام 1971، حدث في أكتوبر، وأغلب مسرحيات سعد الدين وهبة السبنسة، سكة السلامة، كوبري الناموس، حتى كانت آخر مسرحياته له أيضا "الوزير شال الثلاجة" في الثمانين.



بعد تعدد أدواره المسرحية اتجه شفيق نور الدين إلى السينما، وبرع في أداء شخصية الموظف الكحيان والرجل البخيل والأب الحنون، حتى كان دوره الأشهر في فيلم "القاهرة 30" الذي تفوق وبرع في تجسيد شخصية الفلاح الذي صدم في سلوك ابنه.

شفيق نور الدين وشادية فى فيلم مراتى مدير عام



قدم شفيق نور الدين أدوارا مميزة في أكثر من 200 عمل، كانت أول أدواره في فيلم "أحب الغلط" مع تحية كاريوكا عام 1954، تلاه أفلام: طاقية الإخفاء، من الجاني، الآنسة بوسة، ملاك الرحمة، شادية الوادي، ليلى العامرية، نادية، قلوب الناس، هارب من الحب، ليلى بنت الفقراء، بين السماء والأرض، مراتي مدير عام مع شادية، أمير الدهاء، ياسمين، بائعة الخبز، أربع بنات وضابط مع أنور وجدي، بلال مؤذن الرسول، القلب له احكام، المتمردون، نفوس حائرة وغيرها.

وسام العلوم والفنون



حصل الفنان شفيق نور الدين على العديد من الجوائز وكرم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوسام العلوم والفنون عام 1963 عن مجمل أعماله، وكرمه الرئيس السادات عن فيلم سيدة القصر، امرأة في الطريق ـ نادية، جفت الأمطار، شياطين الليل ليرحل عن 71 عاما مصابا بالتهاب فى الرئة.

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