سعد الدين وهبة.. البداية من حجرة الكرار.. سر حرمانه من منصب وزير الثقافة.. قائمة الأفضل تضم 4 أفلام بتوقيعه.. وسميحة أيوب اعتبرت زواجها منه أعظم قرار

سعد الدين وهبة صحفى وكاتب مسرحي أولا وأديب وكاتب سيناريو وإدارى ناجح، أدار وزارة الثقافة سنوات طويلة كوكيل أول للوزارة، وظهرت ميوله الأدبية وهو طالب بكلية البوليس، بالرغم من عمله الحكومى إلا أنه كانت له آراء ضد التطبيع وسياسة الانفتاح وكلما اقتربت منه الوزارة أبعد عنها بسبب تلك الآراء، رحل في مثل هذا اليوم 1997.

ولد الكاتب سعد الدين وهبة عام 1925 بقرية ديرة مركز طلخا، الدقهلية، وعندما انتقل والده إلى الإسكندرية حصل على التوجيهية من مدرسة الرمل الثانوية، عشق القراءة وتبحر فيها وبدأ الكتابة فى الصحافة فى جريدة "منبر الشرق" كما أصدر مجلة ثقافية مدرسية.

القراءة فى حجرة الكرار

عن حبه للقراءة والاطلاع يقول الكاتب سعد الدين وهبة: لا أدرى متى بدأ تعلقي بالصحافة والكتابة ولماذا ملكت كل تفكيري وأصبحت محور حياتى وأنا ما زلت تلميذا بالمدرسة الابتدائية، فكنت أعيش في قرية صغيرة لا تصدر بها صحف، وفى نفس الوقت كانت في بيتنا حجرة صارت مكانى المفضل وهي الحجرة التي كانت تسمى حجرة الكرار، وكانت تحوى كراكيب متناقضة.. كرسى مكسور، حلة مخرومة، منخل بلى، ملابس غير صالحة، وهناك دولاب كان مفتاحه في صدر والدتي لا يفارقه.

سعد الدين وهبة فى وزارة الثقافة مع يوسف السباعى

ويحكى سعد الدين وهبة: وفى الحجرة عدة أجولة، وفى الأجولة أوراق، ولما كبرت وفتحت أحد الأجولة وجدت كومة من المجلات: الرسالة، المصور، الصباح الجديد، المصور، الرواية الجديدة، العصور، وغيرها من عشرات العناوين، فرحت وكأنى وجدت كنزا وبدأت أقرأ في هذه المجلات أفهم البعض ولا أفهم الآخر، وأصبحت متعة حياتي عندما أكون في بيتنا في إجازة الصيف أن أغرق في هذه الأجولة التي كانت جميعها مجلات قديمة ومنها عرفت أشياء كثيرة عما كان يدور في المجتمع المصرى قبل أن أولد.

التحق بالبوليس وقاد الاضرابات

التحق سعد الدين وهبة بكلية الشرطة بناء على رغبة والده، واستمر نضاله الوطني بالكلية، حيث قاد طلبة البوليس لاحتلال نادي الضباط بالأزبكية، تمهيدًا لإعلان إضراب وقبض عليه وتم إيداعه بالحبس الانفرادي، وتخرج فيها عام 1949 وعين بمركز منوف ثم انتقل إلى الإسكندرية ضابطا ببلوكات النظام عام 1954 وإلى إدارة المرور، وفى نفس الوقت درس بكلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم الفلسفة.

سعد الدين وهبة مع شادية

وعندما صدرت مجلة البوليس من نادى الضباط كتب سعد الدين وهبة فيها القصة القصيرة كما كتب فى مجلات الاثنين والكواكب والإذاعة والأسبوع التي كان يصدرها جلال الدين الحمامصى، كما أصدر مجلة الشهر الأدبية وكان من كتابها عباس محمود العقاد ورجاء النقاش ورشاد رشدي ومحمود أمين العالم وبعد توقفها عمل سكرتيرا لتحرير جريدة الجمهورية، وفى عام 1956 أصدر أول مجموعة قصصية بعنوان " أرزاق".

رئيس تحرير الجمهورية

وترك سعد الدين وهبة عمله بالبوليس ليتفرغ للكتابة، وتم تعيينه مديرا لتحرير جريدة الجمهورية، ونتيجة لخلاف مع صلاح سالم رئيس مجلس الادارة نقل الى مجلة الإذاعة ليكتب اولى مسرحياته "المحروسة" لينتقل إلى العمل في وزارة الثقافة رئيسا لمؤسسة السينما عام 1964، ثم رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب العربي للطباعة والنشر، ورئيس مجلس إدارة هيئة الفنون، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية، ووكيل أول وزارة الثقافة الجماهيرية، وسكرتير المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ووكيل أول وزارة الثقافة، ونائبا للوزير من عام 1975 وحتى عام 1980، نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد النقابات الفنية، ثم رئيسا لاتحاد كتاب مصر عام 1997.

كاتب متفرغ فى الأهرام

انتخب الكاتب سعد الدين وهبة عضوا بمجلس الشعب في الفترة من 1984 وحتى 1987، اختير رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1985، ورئيسا لمهرجان القاهرة لسينما الأطفال 1990، ورئيسا للاتحاد العام للفنانين العرب، وأخيرا كاتبا بجريدة الأهرام.

حلم وزارة الثقافة

ورشح سعد الدين وهبة لمنصب وزير الثقافة أكثر من مرة إلا أنه لم يحظ بالمنصب خاصة عندما غضب منه الرئيس الراحل أنور السادات بسبب صدور قرار نقابة السينمائيين التى كان يرأسها بمقاطعة اسرائيل ومحاربة التطبيع ليستمر وهبة مهاجما لسياسة الانفتاح والتطبيع.



وقدم الكاتب المسرحى سعد الدين وهبة خلال مشواره الفنى 17 مسرحية قدمت جميعها على خشبة المسرح القومى منها: سكة السلامة، السبنسة، كفر البطيخ، المحروسة، بير السلم، المسامير، كوبرى الناموس، الاستاذ، ياسلام سلم الحيطة بتتكلم، سبع سواقى، الاستاذ،وغيرها وكان آخرها مسرحية " الوزير شال الثلاجة "، وجميعها مسرحيات تحمل إسقاطات سياسية.

كتابة المسرحيات الهزلية

واتجه الكاتب سعد الدين وهبة بسبب تعنت الرقابة مع مسرحياته إلى كتابة المسرحيات الهزلية للقطاع الخاص فكتب: أحذية الدكتور طه حسين وتدور حول التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للانفتاح، سد الحنك، اسطبل عنتر وتدور حول نزلاء مستشفى الأمراض العقلية، سبع سواقى وتدور عن تبعات نكسة 67.

أربعة من أفلامه من الأفضل

لأنه كاتب مسرحى بالدرجة الأولى فإن كتابته للسينما كانت نادرة إلا أنها تحتل مكانة متميزة في تاريخ السينما المصرية والعربية ومنها سيناريوهات أفلام: زقاق المدق، الحرام، عروس النيل، أدهم الشرقاوى، أرض النفاق، مراتى مدير عام، أبى فوق الشجرة، أريد حلا، شباب في العاصفة، آه يابلد آه، فاز أربعا منها في استفتاء أفضل مائة فيلم في السينما المصرية.

سعد مع سميحة شريكة العمر

تزوج سعد الدين وهبة مرتين الأولى هى أم بناته، تزوج بعدها من الفنانة سميحة أيوب التى تعرف عليها أثناء تمثيلها مسرحيته “السبنسة” التى قدمت على المسرح القومى فى الستينيات، واعتبرت سميحة أيوب زواجها من الكاتب سعد الدين وهبة أعظم قرار في حياتها.