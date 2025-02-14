كل ماتريد معرفته عن قرض محلات البقالة في البنك الأهلي

حدد البنك الأهلي تفاصيل تمويل برامج الأهلي بيزنس للقطاع التجاري فيما يخص تمويل البقالة والخضروات والفاكهة والمنظفات.

وتشمل قائمة المشروعات المستفيدة مشروعات البقالة كالتالي:

1. مشروعات البقالة الجديدة والقائمة بالمدن والمراكز والقرى.

2. مشروعات البقالة متضمنة منتجات العطارة.

3. تجارة الجملة ويشترط وجود منفذ بيع تجزئة وتوزيع.

4. مشروعات البقالة التموينية ويشترط أن تضمن تتضمن منتجات البقالة والسوبر ماركت.

محلات الخضروات والفاكهة والأسماك الجملة والتجزئة وكذا وكالة الخضروات والفاكهة التي توزع على بائعين

التجزئة مع إمكانية تمويل محلات بيع الأسماك تجزئة 100 ألف جم كحد أقصى للتمويل في هذا النشاط.

مشروعات نشاط تجارة المنظفات الصناعية القائمة وحديثة التأسيس.

غرض التمويل ونسبة المساهمة:

تمويل رأس المال العامل والتكاليف الاستثمارية والسيارات بنسبة تصل الى 85%.

الحد الأقصى للتمويل:

2 مليون جم دون اشتراط قوائم مالية.

3 مليون جم باشتراط قوائم مالية.

فترة السماح والسداد:

يتم السداد عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 3 سنوات.

سعر العائد:

جهاز تنمية المشروعات )وفقا واخر تسعير(.

في حالة الإقراض من موارد مصرفنا يتم تطبيق سعر عائد تنافسي.

المستندات الأساسية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

يتم استكمال باقي المستندات وفقا وطبيعة المشروع.



كشف البنك الأهلي المصري عن تفاصيل تمويل برامج الأهلي بيزنس في القطاع التجاري.

وأوضح البنك الأهلي أن عملية التمويل تضم الخصائص التالية:

الحد الأقصى للتمويل:

2 مليون جم في حالة عدم توافر قوائم مالية.

3 ملايين جم في حالة توافر قوائم مالية.

فترة السماح والسداد:

يتم السداد عن طريق أقساط متساوية بحد أقصى 3 سنوات.

سعر العائد:

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (وفقا واخر تسعير).

في حالة الإقراض من موارد مصرفنا يتم تطبيق سعر عائد سنوي متناقص.

المستندات الأساسية:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

يتم استكمال باقي المستندات وفقا وطبيعة المشروع.

وفي سياق مختلف حدد البنك الأهلي خدمات للعملاء يتم تقديمها من خلال خدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل، التي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

وأضاف البنك أنه تتيح للعملاء التعديلات الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت مثل :

الاشتراك الذاتي

الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الموبايل البنكي _ الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي حول إمكانية صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة.

ومن جانبهم أكد مسؤولون بنك الأهلي أنه يمكن للعملاء استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري فقط على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.