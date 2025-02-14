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بيسيرو في الزمالك.. أول ظهور داخل ميت عقبة اليوم بعد رحيل جروس.. البرتغالي يجتمع مع لاعبي الأبيض.. ومدرب الأهلي السابق يبحث عن الانطلاقة القوية أمام بتروجت

بيسيرو
بيسيرو

يقود البرتغالي جوزيه بيسيرو مرانه الأول مع الفريق الأبيض اليوم الجمعة بعد الاتفاق على تولي قيادة الفارس الأبيض، استعدادا لمواجهة بتروجت المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أتم الاتفاق مع بيسيرو لتولي مهمة تدريب الفريق ووصل البرتغالي للقاهرة مساء أمس الخميس. 

وكان أمير عزمي مجاهد، المدرب العام في الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن رحيل المدير الفني كريستيان جروس.

 

 ونشر أمير عزمي مجاهد صورة له مع جروس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: "شكرًا لك، ستبقى دائمًا في ذهني وقلبي لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير، شكرًا لك أيها الرجل المحترم".

وفي السطور التالية تستعرض فيتو أرقام جروس مع الزمالك بعد رحيله عن تدريب الأبيض.

 

أرقام جروس مع الزمالك

 خاض جروس مع الزمالك 13 مباراة مع الفريق في جميع البطولات خلال 59 يوما.

حقق جروس الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات فيما خسر مباراتين.

وتعرض الزمالك لأكبر خسارة في تاريخ الأبيض في مواجهات بيراميدز بواقع الهزيمة 3-0.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل الاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

 

راتب بيسيرو مع الزمالك 

وقال المصدر إن بيسيرو سيتقاضى 70 ألف دولار راتبا شهريا في الزمالك على أن يتم زيادته لـ 85 ألف دولار شهريا حال تتويج الزمالك ببطولتين خلال الموسم الجاري من أصل 3 بطولات وهم الكأس المحلي والدوري والكونفدرالية.

وأشار المصدر إلى أن أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية ونجم الزمالك السابق، هو من قاد المفاوضات مع بيسيرو.

 

جهاز بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر 

فيما أكد مصدر بنادي الزمالك أن الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب الجديد المنتظر لفريق الكرة بنادي الزمالك سيضم 4 مدربين أجانب، وسيكون أيمن عبد العزيز هو المدرب المصري الوحيد في الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي.

ومن المنتظر أن يعقد بيسيرو جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك من أجل الحديث عن المرحلة الصعبة المقبلة وأهمية مساعدته من أجل تخطي ضربة البداية وتحقيق نتائج جيدة مع الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

 وكان نادي الزمالك حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في  مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري  الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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