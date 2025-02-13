جروس ينهي مرانه الأخير مع الزمالك

انتهى قبل قليل، المران الأخير لـ السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، والذي أقيم على ملعب النادي؛ استعدادا لمواجهة بتروجيت المقبلة في الدوري الممتاز.

ويعد مران اليوم هو الأخير لـ جروس مع الزمالك وفقا لمصدر داخل النادي، على أن يتولى المدرب الجديد المهمة من يوم غد الجمعة.

واستقر مجلس الزمالك على رحيل جروس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، على أن يتولى البرتغالي بيسيرو وجهازه مهمة تدريب الأبيض.

جهاز بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر

فيما أكد مصدر بنادي الزمالك أن الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب الجديد المنتظر لفريق الكرة بنادي الزمالك سيضم 4 مدربين أجانب، وسيكون أيمن عبد العزيز هو المدرب المصري الوحيد في الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي.

ووصل بيسيرو بالأمس إلى القاهرة من أجل قيادة الزمالك خلفا لجروس الذي استقر الزمالك على رحيلة من النادي ومن المنتظر أن يقود بيسيرو لقاء بتروجت يوم الأحد القادم بالدوري.

ويبدأ البرتغالي بيسيرو مهمته كمدير فني للفريق بداية من يوم غد الجمعة.

ومن المنتظر أن يتسلم بيسيرو زمام الأمور بشكل رسمي بعد انتهاء عقد جروس، حيث سيكون أمامه مهمة كبيرة في إعادة الفريق إلى مستواه المعتاد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

واستقر الزمالك وفقا لمصادر داخل الزمالك على تعيين بيسيرو ليكمل مسيرة المدربين البرتغاليين في النادي بعد فترة جروس، والذي حقق بعض النجاحات مع الفريق، إلا أن النتائج الأخيرة لم تكن على مستوى تطلعات إدارة الزمالك والجماهير، وسيحاول بيسيرو بناء فريق قوي وقادر على المنافسة بقوة في الدوري وكأس مصر، ويأمل الجميع أن يكون هذا التغيير في القيادة الفنية خطوة إيجابية للنادي الأبيض.

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