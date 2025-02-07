فرمان أرتيتا يحرم جوهرة أرسنال من الرحيل

يرغب ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، في منع موهبة جديدة من صفوف فريقه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن أرتيتا يسعى لمنع ماكس دومان صاحب الـ 15 عامًا من الرحيل عن أكاديمية أرسنال بالأخص وأن هناك عروضا تتهافت للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أصبح ماكس دومان أصغر لاعب على الإطلاق يشارك مع نادي أرسنال على مستوى تحت 21 عامًا أو ما يعادله بعد دخوله كبديل في التعادل 1-1 مع برايتون.

فحص بالرنين المغناطيسي للاعب أرسنال

من جهة أخرى أكد ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز، خلال تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، أن لاعبه البرازيلي جابرييل مارتينيلي يعاني من إصابة.

وقال المدرب الإسباني: "جابرييل شعر بشيء ما، وكان على مستوى العضلة الخلفية، ولم يكن مرتاحا لاستكمال المباراة".

وأوضح أرتيتا أن الدولي البرازيلي سيجري فحصًا بالرنين المغناطيسي، لمعرفة مدى قوة الإصابة.

وجاءت الإصابة في ليلة إقصاء الفريق اللندني من المربع الذهبي بعد خسارته مجددًا (0-2) في جولة الإياب، ليتأهل نيوكاسل للنهائي بفوزه برباعية دون رد في مجموع المباراتين.

يذكر أن أرسنال عانى من عدة إصابات مؤخرًا، أبرزها تعرض مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس لإصابة في الرباط الصليبي، أنهت موسمه، بجانب بوكايو ساكا الغائب منذ ديسمبر الماضي.

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