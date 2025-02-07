الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرمان أرتيتا يحرم جوهرة أرسنال من الرحيل

أرتيتا، فيتو
أرتيتا، فيتو

يرغب ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، في منع موهبة جديدة من صفوف فريقه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن أرتيتا يسعى لمنع ماكس دومان صاحب الـ 15 عامًا من الرحيل عن أكاديمية أرسنال بالأخص وأن هناك عروضا تتهافت للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أصبح ماكس دومان أصغر لاعب على الإطلاق يشارك مع نادي أرسنال على مستوى تحت 21 عامًا أو ما يعادله بعد دخوله كبديل في التعادل 1-1 مع برايتون.

فحص بالرنين المغناطيسي للاعب أرسنال

من جهة أخرى أكد ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز، خلال تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، أن لاعبه البرازيلي جابرييل مارتينيلي يعاني من إصابة.

وقال المدرب الإسباني: "جابرييل شعر بشيء ما، وكان على مستوى العضلة الخلفية، ولم يكن مرتاحا لاستكمال المباراة".

وأوضح أرتيتا أن الدولي البرازيلي سيجري فحصًا بالرنين المغناطيسي، لمعرفة مدى قوة الإصابة.

وجاءت الإصابة في ليلة إقصاء الفريق اللندني من المربع الذهبي بعد خسارته مجددًا (0-2) في جولة الإياب، ليتأهل نيوكاسل للنهائي بفوزه برباعية دون رد في مجموع المباراتين.

يذكر أن أرسنال عانى من عدة إصابات مؤخرًا، أبرزها تعرض مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس لإصابة في الرباط الصليبي، أنهت موسمه، بجانب بوكايو ساكا الغائب منذ ديسمبر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال أرتيتا أرتيتا مدرب أرسنال

مواد متعلقة

أرسنال يتلقى ضربة جديدة بعد وداع كأس الرابطة الإنجليزية

نيوكاسل يفوز مجددا على آرسنال ويتأهل لنهائي كأس كاراباو
ads

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

أخبار مصر: تطور جديد بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، اختفاء طائرة ركاب أمريكية، قفزة للذهب، تحذير من الأرصاد، نتنياهو يهدد قطر

مفاجأة في سعر هذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

جميع رؤساء أمريكا لم يفعلوها، ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أرخص أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

منوعات

المزيد

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

السجن 45376 عاما، محكمة تركية تصدر عقوبة الأطول في التاريخ ضد متهمين، ماذا فعلا

المزيد

خدمات

المزيد

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات تاريخية.. الساحر مارسيلو يعلق حذاءه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية