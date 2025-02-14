ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 25
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 25.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 25
1- ليفربول، 57 نقطة.
2- أرسنال، 50 نقطة.
3- نوتينجهام فورست، 47 نقطة.
4- تشيلسي، 43 نقطة.
5- مانشستر سيتي، 41 نقطة.
6- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.
7- بورنموث، 40 نقطة.
8- أستون فيلا، 37 نقطة.
9- فولهام، 36 نقطة.
10- برايتون، 34 نقطة.
11- برينتفورد، 31 نقطة.
12- كريستال بالاس، 30 نقطة.
13- مانشستر يونايتد، 29 نقطة.
14- توتنهام، 27 نقطة.
15- إيفرتون، 27 نقطة.
16- وست هام، 27 نقطة.
17- ولفرهامبتون، 19 نقطة.
18- ليستر سيتي، 17 نقطة.
19- إيبسويتش تاون، 16 نقطة.
20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
مواعيد الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي
وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برايتون ضد تشيلسي.
وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز كالتالي
الجمعة 14 فبراير
برايتون ضد تشيلسي - 10:00 مساءً
السبت 15 فبراير
ليستر سيتي ضد أرسنال - 2:30 مساءً
وست هام ضد برينتفورد - 5:00 مساءً
ساوثهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساءً
أستون فيلا ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساءً
فولهام ضد نوتينجهام فورست - 5:00 مساءً
كريستال بالاس ضد إيفرتون - 7:30 مساءً
الأحد 16 فبراير
ليفربول ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساءً
توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 6:00 مساءً
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