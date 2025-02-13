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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

ترتيب الدوري الإنجليزي، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة بعد تعادله مع إيفرتون 2-2 في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من البريميرليج.

وتعادل فريق ليفربول أمام إيفرتون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

1- ليفربول، 57 نقطة.

2- أرسنال، 50 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 47 نقطة.

4- تشيلسي، 43 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 41 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

7- بورنموث، 40 نقطة.

8- أستون فيلا، 37 نقطة.

9- فولهام، 36 نقطة.

10- برايتون، 34 نقطة.

11- برينتفورد، 31 نقطة.

12- كريستال بالاس، 30 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 29 نقطة.

14- توتنهام، 27 نقطة.

15- إيفرتون، 27 نقطة.

16- وست هام، 27 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 19 نقطة.

18- ليستر سيتي، 17 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 16 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيتو 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيتو 

وعلى صعيد آخر واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عزز صدارته لجدول ترتيب الهدافين بالبريميرليج، بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني في شباك إيفرتون خلال مباراة الفريقين مساء الأربعاء.

وأصبح رصيد صلاح بعد هذا الهدف 22 هدفًا، ليطير بالصدارة، بفارق 3 أهداف عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل، 17 هدفًا.

كريس وود، نوتينجهام، 17 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 14 هدفًا.

بريان مبويمو، برينتفورد، 14 هدفًا.

ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 11 هدفًا.

جاستن كلويفرت، بورنموث، 11 هدفًا.

يوان ويسا، برينتفورد، 11 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 10 أهداف. 

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