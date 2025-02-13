كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تصدر قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم، للعام الثاني على التوالي.

رونالدو أعلى الرياضيين أجرا في العالم للعام الثاني

وبحسب موقع "سبورتيكو"، فإن رونالدو تقاضى 208 ملايين جنيه إسترليني على مدار عام 2024.

وحصل صاحب 40 عامًا، على 175 مليونًا من النصر راتبًا سنويًّا، فيما حصل على بقية أرباحه من خلال عقود الإعلانات.



وحل الأمريكي ستيف كاري، نجم جولدن ستيت ووريورز لكرة السلة، في المرتبة الثانية بإجمالي أرباح بلغت 123 مليون جنيه إسترليني.

وحصل كاري على الحصة الأكبر من هذه الأموال، عن طريق الإعلانات، في ظل راتبه السنوي الذي لا يتجاوز 43 مليونًا.

وحل الملاكم البريطاني تايسون فيوري في المرتبة الثالثة، بفضل النزالات التي خاضها في السعودية، إذ حصد 117 مليون إسترليني العام الماضي.

المثير أن نصف قائمة العشرة الأوائل من لاعبي كرة القدم، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، كريم بنزيما وكيليان مبابي.

وظهر ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في المرتبة الرابعة، بأرباح بلغت 108 ملايين جنيه إسترليني.

لكن المركز الخامس كان من نصيب لاعب كرة السلة الأمريكي، ليبرون جيمس، بحصوله على 106 ملايين، بالتساوي مع نيمار، لاعب سانتوس البرازيلي.

وحل الفرنسي كريم بنزيما، ثامنا (92.9)، فيما جاء خلفه مواطنه كيليان مبابي بأرباح بلغت 88.1 مليون إسترليني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.