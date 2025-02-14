رسالة رونالدو لجماهير النصر بعد الفوز على أهلي جدة

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رسالة حماسية إلى جماهير فريقه، عقب الفوز على أهلي جدة.

UNTIL THE VERY END!! pic.twitter.com/PVTVLHQVQm — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 13, 2025

وحقق النصر الفوز على أهلي جدة، بنتيجة 3-2 وهي المباراة التي خرج فيها الفرنسي محمد سيماكان مدافع العالمي، مطرودًا في الدقيقة 47، نتيجة الاعتداء على إيفان توني مهاجم الراقي.

وبعد الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب الإنماء، نشر كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل إكس، مجموعة صور من المباراة، وكتب عليها "حتى النهاية".

موقف النصر وأهلي جدة

ورفع النصر، رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بفارق 3 نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدًا الجمعة مع الرياض.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد أهلي جدة عند 38 نقطة في المركز الخامس، بفارق 6 نقاط خلف القادسية صاحب المركز الرابع.

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