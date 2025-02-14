الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

كسر في الزجاج الأمامي، تفاصيل أزمة طائرة وزير خارجية أمريكا أثناء توجهه إلى ميونيخ

وزير خارجية أمريكا،
وزير خارجية أمريكا، فيتو

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن طائرة تقل الوزير ماركو روبيو من واشنطن إلى ميونيخ واجهت مشكلة ميكانيكية وعادت أدراجها.

ووفق المتحدث فإن الطائرة عادت إلى إلى قاعدة آندروز الجوية المشتركة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن تصدعا في الزجاج الأمامي بطائرة روبيو أجبرها على العودة لأدراجها.

وأشار المسؤول إلى أن "التصدع في الطائرة لم يكن مصدر قلق للسلامة".

وأوضح المسؤول أن روبيو "عاد إلى إلى مكان الإقلاع لتبديل الطائرة، وسيواصل رحلته على متن طائرة أخرى".

وتستضيف ميونيخ مؤتمر الأمن العالمي خلال الفترة الواقعة بين 14 و16 فبراير.

وأظهر موقع فلايت رادار لتتبع الرحلات الجوية عودة الطائرة بشكل مفاجئ، بعدما كانت متوجهة إلى مدينة ميونيخ، حيث سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن الذي ينطلق اليوم الجمعة.

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