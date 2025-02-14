وزير فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر 90% من مقومات الحياة في غزة

قال عاهد بسيسو، وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني، إن ما تم تدميره في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع كبير للغاية، وخلف العدوان تدمير حوالي 90% من مقومات الحياة في القطاع، وهذا ما قاد إلى التفكير في حشد المجتمع الدولي والعربي من خلال عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.

إعادة إعمار غزة

وأضاف بسيسو، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن نجاح المؤتمر يعتمد على التحضير المسبق من ناحية الخطط والآليات المعدة بدقة، لطلب التمويل، كما يجب عقده بتوقيت مناسب، لافتًا إلى أن فلسطين تتطلع لتوفير التمويل الكافي واللازم لإعادة إعمار غزة من خلال هذا المؤتمر بهدف إعادة بناء البنى التحتية المدمرة في القطاع.

الأزمة الإنسانية لشعب غزة

وتابع: «الجامعات والمدارس والمستشفيات بحاجة إلى إعادة بناء من كهرباء وماء وصرف صحي، ومن المهم أيضًا تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها شعب غزة، بالظروف المعيشية الصعبة التي أنهكته إثر العدوان الإسرائيلي، ولا بد من توفير الدعم اللازم لعمليات الإغاثة العاجلة والمساعدات الإنسانية، كذلك نتطلع إلى إعادة بناء اقتصاد غزة».

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