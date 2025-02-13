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رياضة

20 صورة ترصد المران الأخير لـ الزمالك تحت قيادة جروس

شيكابالا،فيتو
شيكابالا،فيتو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأخير تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس.

وأعلن أمير عزمي مجاهد المدرب العام في الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رحيل المدير الفني كريستيان جروس.

ونشر أمير عزمي مجاهد صورة له مع جروس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: "شكرًا لك، ستبقى دائمًا في ذهني وقلبي لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير، شكرًا لك أيها الرجل المحترم".

 

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل الاتفاق مع البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

واستقر مجلس الزمالك على رحيل جروس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، على أن يتولى البرتغالي بيسيرو وجهازه مهمة تدريب الأبيض.

راتب بيسيرو مع الزمالك 

وقال المصدر إن بيسيرو سيتقاضى 70 ألف دولار راتبا شهريا في الزمالك على أن يتم زيادته لـ 85 ألف دولار شهريا حال تتويج الزمالك ببطولتين خلال الموسم الجاري من أصل 3 بطولات وهم الكأس المحلي والدوري والكونفدرالية.

وأشار المصدر إلى أن أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية ونجم الزمالك السابق، هو من قاد المفاوضات مع بيسيرو.

جهاز بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر 

فيما أكد مصدر بنادي الزمالك أن الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدرب الجديد المنتظر لفريق الكرة بنادي الزمالك سيضم 4 مدربين أجانب، وسيكون أيمن عبد العزيز هو المدرب المصري الوحيد في الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي.

ووصل بيسيرو بالأمس إلى القاهرة من أجل قيادة الزمالك خلفا لجروس الذي استقر الزمالك على رحيلة من النادي ومن المنتظر أن يقود بيسيرو لقاء بتروجت يوم الأحد القادم بالدوري.

ويبدأ البرتغالي بيسيرو مهمته كمدير فني للفريق بداية من يوم غد الجمعة.

ومن المنتظر أن يتسلم بيسيرو زمام الأمور بشكل رسمي بعد انتهاء عقد جروس، حيث سيكون أمامه مهمة كبيرة في إعادة الفريق إلى مستواه المعتاد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

واستقر الزمالك وفقا لمصادر داخل الزمالك على تعيين بيسيرو ليكمل مسيرة المدربين البرتغاليين في النادي بعد فترة جروس، والذي حقق بعض النجاحات مع الفريق، إلا أن النتائج الأخيرة لم تكن على مستوى تطلعات إدارة الزمالك والجماهير، وسيحاول بيسيرو بناء فريق قوي وقادر على المنافسة بقوة في الدوري وكأس مصر، ويأمل الجميع أن يكون هذا التغيير في القيادة الفنية خطوة إيجابية للنادي الأبيض.

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