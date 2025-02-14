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ثقافة وفنون

بألحانه الساحرة، عمر خيرت يعزف “قضية عم أحمد” (فيديو)

الموسيقار عمر خيرت،
الموسيقار عمر خيرت، فيتو

خطف الموسيقار الكبير عمر خيرت، القلوب والمشاعر، بعزفه لأحد ألحانه الساحرة “قضية عم أحمد” بأسلوبه الفريد، وذلك خلال ليلة عمر خيرت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

تكريم تركي آل الشيخ للموسيقار عمر خيرت

وكرم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الموسيقار الكبير عمر خيرت في ليلة عمر خيرت، ضمن ليالي وحفلات موسم الرياض.

 

 

جائزة البيانو لعمر خيرت

وجاءت الجائزة التي أهداها تركي آل الشيخ، للموسيقار الكبير عمر خيرت في ليلاه بموسم الرياض، على شكل بيانو؛ تقديرًا على مسيرته الفنية الطويلة والذهبية.

 

إبداع عمر خيرت في عزف ليلة القبض على فاطمة

وأبدع الموسيقار الكبير عمر خيرت، في عزف لحن “ليلة القبض على فاطمة”، خلال حفلة “ليلة الموسيقار عمر خيرت” ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إبداع الموسيقار عمر خيرت في عزف لحن “ليلة القبض على فاطمة” أثار تفاعل الجمهور.

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