تقارير: رونالدو يجدد عقده مع النصر السعودي لمدة موسم

اتفقت إدارة نادي النصر السعودي مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم على تجديد عقده عامًا آخر حتى يونيو 2026، على أن تتم مناقشة تمديده مرة أخرى عند انتهائه، وفق ما كشفت عنه صحيفة «الرياضية» السعودية.

وكان نادي النصر السعودي تعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر منتصف موسم 2022، وحقق معه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

إدارة النصر السعودي تتحفظ على الكشف عن المقابل المالي لتجديد عقد رونالدو

وتحفظت مصادر «الرياضية» على التفاصيل المالية للعقد الجديد، إلا أن مصادر غير رسمية رجحت أن يكون بتفاصيل العقد السابق ذاتها.

وكان رونالدو قد أتم عامه الأربعين قبل أيام، واستقبلت شباك الفيحاء أول أهدافه في العقد الجديد من عمره خلال مباراة الفريقين الدورية الجمعة الماضي.

أرقام رونالدو مع النصر السعودي

يذكر أن رونالدو سجل حتى اللحظة بالقميص الأصفر 88 هدفًا، وبات يحمل الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافًا في نسخة واحدة من دوري المحترفين، كاسرًا الرقم السابق المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب حاليًا.

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