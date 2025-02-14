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رياضة

الشباب والرياضة تنظم اليوم النسخة الـ 11 من ماراثون القاهرة الدولي

ماراثون القاهرة الدولي،
ماراثون القاهرة الدولي، فيتو

تنظم وزارة الشباب والرياضة اليوم الجمعة، النسخة الـ11 من ماراثون القاهرة الدولي،  في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة.

 

ويأتي تنظيم ماراثون القاهرة ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالأحداث والفعاليات السياحية والرياضية، التي تهدف إلى تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

 

تفاصيل ماراثون القاهرة 

ويتضمن الماراثون أربعة سباقات مختلفة تناسب جميع الفئات، وهي: سباق الجري العائلي (2 كم)، سباق 5 كم، سباق 10 كم، ونصف ماراثون (21 كم).

يبدأ التجمع داخل الحديقة في تمام الخامسة والنصف صباحًا، على أن ينطلق سباق نصف الماراثون (21 كم) في 6:45 صباحًا، يليه سباق 5 كم و10 كم في 7:30 صباحًا، ثم سباق الجري العائلي (2 كم) في 8:30 صباحًا.

 

يمر المتسابقون عبر شوارع مصر الجديدة، وسط تأمين شامل من وزارة الداخلية التي ستتولى تأمين المشاركين وغلق بعض الشوارع المؤدية إلى مسار السباق. ومن المقرر أن ينتهي الماراثون في تمام الساعة 10 صباحًا، حيث سيتم بعدها توزيع الجوائز داخل حديقة الميريلاند احتفالًا بالفائزين.

يُعد ماراثون القاهرة الدولي أحد أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الجري، وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارسة الرياضة في أجواء حماسية وآمنة.

 

ويعد ماراثون القاهرة من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية، حيث يجذب عدائين من مختلف الأعمار والخلفيات، مما يعكس اهتمام الوزارة بتشجيع اللياقة البدنية ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

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