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محافظات

زفة بالخيول في شوارع قنا احتفالًا بمولد عبد الرحيم القنائي (فيديو)

زفة بالخيول في شوارع
زفة بالخيول في شوارع قنا، فيتو

جاب عدد من الخيالة شوارع مدينة قنا فرحا بمولد  عبد الرحيم القنائي وليلة النصف من شعبان، وسط أجواء احتفالية مليئة بحالة من البهجة والسرور.

ويعد مولد القنائي أحد أهم الموالد في  صعيد مصر والذي يتزامن مع ليلة النصف من شعبان، ويأتي لزيارته ما يقرب من مليوني مواطن من مختلف أنحاء الجمهورية،حيث ينتشر بائعو الحلوى والفول السوداني والحمص والألعاب الخاصة بالأطفال.

فيما تم تزيين ضريح وساحة القنائي بالأنوار والبخور، في أجواء روحانية، وسط حالة من الفرحة والبهجة وسط تكبيرات وتهليل وإطلاق الزغاريد مرددين أناشيد وحلقات ذكر في حب رسول الله وآل البيت.

السيرة الذاتية للقطب الصوفي

والقطب الصوفي عبد الرحيم القنائي قدم من بلاد المغرب العربي واسمه بن أحمد بن حجون وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين رضي الله عنه، ولد سنة 521 هجرية - 1127 ميلادية بالمغرب في إحدى قرى مدينة سبتة بمحافظة ترغاي.

ونشأ عبد الرحيم بن أحمد نشأة دينية خالصة محفظًا القرآن الكريم ونال قسطا وافرا من الثقافة الدينية تحت كنف والده الذي كان عالمًا صالحًا تقيا وورعا، ولما شب اشتاقت نفسه إلى طلب المزيد من العلم والثقافة فساح في البلاد بحثا عنهما، وتوفي عام 592 هجرية لسنة 1195 ميلادية ودفن برباطه الحالي بقنا.

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