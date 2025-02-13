مجدي طلبة: قرار تولي تدريب بيسيرو للزمالك صائب

أشاد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، برحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض في الفترة القادمة بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن": "من وجهة نظري أن رجيل جروس عن تدريب الفريق الأبيض قرار صائب وتعيين بيسيرو اختيار جيد من قبل إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي".

وأضاف: “رحيل جروس عن الزمالك كان متوقعًا منذ فترة كبيرة بسبب سوء النتائج ووجود أكثر بديل مرشح لخلافته في الساعات الماضية”.

وكان أمير عزمي مجاهد، المدرب العام في الجهاز الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد أعلن رحيل المدير الفني كريستيان جروس.

ونشر أمير عزمي مجاهد صورة له مع جروس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك وكتب: "شكرًا لك، ستبقى دائمًا في ذهني وقلبي لأنك شخص ساعدني كثيرًا وتعلمت منك الكثير، شكرًا لك أيها الرجل المحترم".

وفي السطور التالية نستعرض أرقام جروس مع الزمالك بعد رحيله عن تدريب الأبيض.

أرقام جروس مع الزمالك

خاض جروس مع الزمالك 13 مباراة مع الفريق في جميع البطولات خلال 59 يومًا.

حقق جروس الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات فيما خسر مباراتين.

وتعرض الزمالك لأكبر خسارة في تاريخ الأبيض في مواجهات بيراميدز بواقع الهزيمة 3-0.

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