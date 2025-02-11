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ثقافة وفنون

مختلفة عن أي ليلة، آل الشيخ يعلن حفلا كبيرا لتكريم الموسيقار عمر خيرت (فيديو)

عمر خيرت، فيتو
عمر خيرت، فيتو

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إقامة حفل كبير لتكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الخميس المقبل الموافق ١٣ فبراير 2025.

حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت

وكتب "آل الشيخ" على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": يوم الخميس ١٣ فبراير ليلة كبيرة تكريمية للموسيقار الكبير الأستاذ عمر خيرت… بأسلوب واستعدادات مختلفة أتمنى أن تحوز رضاكم وأن تليق بفنان أعطى الكثير للموسيقى العربية… بمشاركة افضل العازفين والموسيقيين على مستوى العالم عرب وأجانب بعدد فرقة يتجاوز الـ١٣٠ شخصًا… انتظرونا على شاشة mbc إن شاء الله".

 

ليلة الموسيقار عمر خيرت

ونشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو تقديمي لإعلان تفاصيل وموعد الحفل الموسيقي، الذي يقام يوم الخميس 13 فبراير الجاري على مسرح بكر الشدي، المقرر نقله مباشرةً عبر القنوات والمنصات الرقمية.

وأضاف في منشور آخر: "ستكون ليلة الموسيقار عمر خيرت مختلفة عن اي ليلة له من قبل … أنا عارف بقول إيه".

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