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خارج الحدود

روسيا تعلن التصدي لنحو 11 ألف هجوم إلكتروني عام 2024

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روسكومنادزور)، أنه في عام 2024 تم التصدي لحوالي 11 ألف هجوم إلكتروني ضد المنظمات الروسية.

                                       

10.9 آلاف هجوم إلكتروني على منظمات مختلفة في روسيا

وقال المكتب الصحفي لـ"روسكومنادزور": "في عام 2024، تصدى متخصصو مركز مراقبة وإدارة شبكة الاتصالات العامة لأكثر من 10.9 آلاف هجوم على منظمات مختلفة في البلاد".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد المكتب الصحفي أن "سعة الهجمات وصلت إلى 2.38 تيرابت في ثانية، ووصلت سرعتها إلى 210 ملايين حزمة في الثانية، واستمر أطول هجوم 108 ساعات و24 دقيقة، حيث استهدف شركات الاتصالات".

كما رصد المتخصصون في مركز مراقبة وإدارة شبكة الاتصالات العامة 8300 عملية اختراق لتوجيه حركة المرور، وقامت شركات الاتصالات بإصلاحها.

 

8300 عملية اختراق لتوجيه حركة المرور

هذا وأشارت هيئة "روسكومنادزور" أيضا إلى أن وحدة إدارة الاتصالات لديها تحمي اليوم أكثر من 6 آلاف مورد تابع لـ 869 منظمة.

وتشمل هذه المنظمات الهياكل الحكومية والخاصة الكبيرة، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل الإعلام والبنوك ومشغلي الاتصالات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية.

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