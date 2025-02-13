مستر بيست يكشف عن أمنيته في مصر (فيديو)

مستر بيست، كشف اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست، عن أمنيته في مصر بعد تصويره فيلم 100 ساعة في الأهرامات.

دعم شركة أمازون لمستر بيست

وقال "مستر بيست" خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "أون": "شركة أمازون أعطتنا مالًا وقمنا بوضع مبلغ آخر معه لتمويل البرنامج التليفزيوني الخاص بي والذي من خلاله أقوم بتوزيع جوائز على الناس".

أمنية مستر بيست في مصر

وأكد: "بما أننا نتحدث عن التصوير في مصر، أتمنى إذا تم السماح لي بتصوير الموسم الثاني من برنامجي عند الأهرامات إذ سيكون أمرًا مذهلًا".

وتابع: "إذا قمت بتصوير مشروع أو برنامج في الأهرامات سيكون شبيهًا بما نفعله في اكتشاف كل شيء على الصعيد الشخصي، أعتقد أن معظم الناس حول العالم يعلمون كيف تبدو الأهرامات من الخارج لكنهم لم يروا الداخل لذلك أود أن أُري الناس كيف تبدو الأهرامات الثلاثة من الداخل".

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