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محافظ دمياط يلتقى رؤساء الأندية الرياضية

محافظ دمياط يجتمع
محافظ دمياط يجتمع مع رؤساء الأندية، فيتو

ناقش الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عددًا من الموضوعات الخاصة بالأندية الرياضية، وذلك لقاء عُقد مساء اليوم، مع وفد من رؤساء الأندية الرياضية جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وتضمن الوفد  سمير موسى رئيس مجلس إدارة نادى الزرقا الرياضي، وياسر أبو هندية رئيس مجلس إدارة نادي رأس البر الرياضي،  وأمر الله البساطي رئيس نادي المستقبل الرياضي والأستاذ مصطفى عبد الباري رئيس مجلس إدارة نادي كفر سعد الرياضي.

 

محافظ دمياط يناقش موقف توفير كوادر بشرية لتشغيل الأندية بشكل فعال

وناقش "الدكتور أيمن الشهابي" خلال اللقاء موقف توفير كوادر بشرية لتشغيل الأندية بشكل فعال، وآليات تنفيذ ذلك بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المُنظمة لتلك المنظومة.

 

محافظ دمياط يبحث التحديات التي تواجه الأندية

وبحث "محافظ دمياط " عدد من التحديات التى تواجه الأندية، وسُبل حلها، مؤكدًا حرصه على التواصل بشكل مباشر مع رؤساء الأندية الرياضية والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم ووضع خطة بالتعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، لتذليلها، حيث أكد "الدكتور أيمن الشهابي" إلى اهتمام المحافظة بهذا الملف، لمساعدة الأندية في توفير واتاحة كافة الأنشطة وخدمة الشباب والنشء واستضافة البطولات الرياضية.

محافظ دمياط يبحث التحديات التى تواجه الأندية
محافظ دمياط يبحث التحديات التي تواجه الأندية

 

وعلى الجانب الآخر، أعرب رؤساء الأندية عن سعادتهم بهذا اللقاء وحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب الأندية والمشاركة فى رسم الخطط الخاصة بها بما يدعم هذا القطاع ورفع كفاءة الأندية الرياضية.

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