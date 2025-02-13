الجمعة 14 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

تيلدا سوينتون تدعم فلسطين وتندد بتصريحات ترامب بمهرجان برلين السينمائي

الممثلة تيلدا سوينتون،
الممثلة تيلدا سوينتون، فيتو

حرصت الممثلة الاسكتلندية تيلدا سوينتون، أثناء تسلمها جائزة الدب الذهبي عن إنجازها مدى الحياة في مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" في دورته الخامسة والسبعين، على التنديد بالتطرف السياسي والتدهور البيئي وصعود الاستبداد في جميع أنحاء العالم.

ودعمت النجمة "دولة السينما المستقلة العظيمة" مشيرة في خطابها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي وصفتها بأنها "عالم غير محدود، شامل بطبيعته، محصن ضد جهود الاحتلال والاستعمار والاستيلاء والملكية أو تطوير ممتلكات على السواحل"، مشيرة بشكل واضح إلى الخطط المقترحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة.

وصفت سوينتون ما وصفته بـ “الهيمنة والوحشية الداعمة للكراهية والقتل الجماعي الذي ترتكبه الدولة والدولة الممكنة من ذلك”، مؤكدة: "أنه يعد غير مقبول للمجتمع البشري، وهذه حقائق يجب مواجهتها، حيث يتم ارتكاب جرائم غير إنسانية تحت أنظارنا جميعًا"

وأنهت الممثلة خطابها: "أنا هنا لأعلن تضامني دون تردد أو شك في ذهني، ولأعرب موقفي الثابت مع أولئك الذين يتعرضون للتصرفات الغير مقبولة من حكوماتنا المدمنة على الجشع والتي تتساهل مع مخربي الكوكب ومجرمي الحرب، أينما أتوا".

مهرجان برلين السينمائي الدولي 

انطلق مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله" في دورته الخامسة والسبعين بمشاركة مئات الأفلام من دول العالم.

حفل افتتاح مهرجان برلين 

يركز مهرجان برلين فى دورته الحالية، على القضايا السياسية والاجتماعية حول العالم، ويشهد في الدورة الـ 75 لهذا العام افتتاح قسم جديد لتشجيع المخرجين الجدد.

برنامج مهرجان برلين 

يضم البرنامج العام للمهرجان 250 فيلمًا، في حين يشارك بمسابقة المهرجان الرئيسية 19 فيلمًا من 26 دولة، وتركز المسابقة على القضايا السياسية والاجتماعية.

ويرأس لجنة التحكيم الدولية للمسابقة المخرج الأمريكي تود هاينز إلى جانب نجوم ومخرجين آخرين من دول عدة.

ستختار لجنة التحكيم المكونة من سبعة أعضاء الفائزين بجوائز الدب الذهبي والفضي لهذا العام، والتي سيتم منحها في 22 فبراير.

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