القبض على قائد سيارة ميني باص طمس لوحاتها المعدنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ميني باص خلال طمسه لوحاتها المعدنية.

قائد سيارة ميني باص طمس اللوحات المعدنية

وبالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارة وسائقها، وتبين ارتكابه عدة مخالفات، منها طمس اللوحات المعدنية، وانتهاء رخصة القيادة، بالإضافة إلى السير برخصة تسيير منتهية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائق والسيارة.

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