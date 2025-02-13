الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد سيارة ميني باص طمس لوحاتها المعدنية

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة ميني باص طمس لوحاتها المعدنية، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة ميني باص خلال طمسه لوحاتها المعدنية.

 

قائد سيارة ميني باص طمس اللوحات المعدنية

وبالفحص والتحريات، تم تحديد وضبط السيارة وسائقها، وتبين ارتكابه عدة مخالفات، منها طمس اللوحات المعدنية، وانتهاء رخصة القيادة، بالإضافة إلى السير برخصة تسيير منتهية.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائق والسيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قائد سيارة ميني باص طمس اللوحات المعدنية وزارة الداخلية طمس اللوحات المعدنية اللوحات المعدنية

مواد متعلقة

جريمة طمس اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد.. عقوبات لا يمكن التصالح فيها.. وخبير يكشف كيفية مواجهة المخالفات

القبض على قائد سيارة ملاكى لـ ثنى اللوحات المعدنية بمنطقة الموسكى

ads

الأكثر قراءة

مزودة بمفاعلين نوويين، معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية بعد اصطدامها قرب بورسعيد (فيديو)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الخميس (آخر تحديث)

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

حرب الرسوم الجمركية، ترامب يطلق تهديدا جديدا لدول بريكس

145 عضوا بالكونجرس يحذرون ترامب من خطورة مقترح تهجير سكان غزة إلى مصر

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

منوعات

المزيد

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 13 فبراير 2025

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الخميس (آخر تحديث)

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

إعلان الحزمة الاجتماعية قريبًا.. رسائل قوية وحاسمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقيقة نزول الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان (فيديو)

لا يفوتك ثوابه، دعاء ليلة النصف من شعبان

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

المزيد
الجريدة الرسمية