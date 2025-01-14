القبض على قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية في منطقة رمسيس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية.. وضبط مرتكب الواقعة.



القبض على قائد سيارة لـ طمس اللوحات المعدنية فى منطقة رمسيس

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية وتثبيت زجاج خلفى معتم "فاميه" حال سيره بمنطقة رمسيس بالقاهرة.



وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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