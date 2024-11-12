الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

مجانا، بيت السناري يقيم حفل “ميكروفون 16” الخميس المقبل

حفل ميكروفون 16،
حفل ميكروفون 16، فيتو

ينظم  بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا مفتوحًا للجمهور بعنوان "ميكروفون 16"، يوم الخميس 14 نوفمبر في تمام الساعة الـ 7 مساءً، بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب، القاهرة.

ويشارك في الحفل مجموعة من المواهب الشابة التي ستقدم مجموعة مختارة من الأغاني والقصائد والأشعار التي ستلامس قلوب الحاضرين بجمال الكلمات وعذوبة الألحان، منهم: مصطفى أسامة - عاء عزب - أحمد مدحت - تقى طارق - باسل صالح (باند جنوبيان) - أحمد الجمل.

ويهدف الحفل إلى نشر الوعي الثقافي وتشجيع المواهب الشابة، وتسليط الضوء على أهمية الفن والموسيقى في حياة الأفراد والمجتمع، كما يسعى إلى خلق حالة ثقافية إبداعية بين الشباب وتعزيز التواصل مع الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية المعروفة.

يُذكر أن فريق "ميكروفون" تأسس منذ عام 2010، وهو تجمع فني وأدبي وثقافي للشباب الموهوبين، يعمل على اكتشاف المواهب وتقديم الفنون المختلفة.

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بيت السناري قطاع التواصل الثقافي مكتبه الإسكندرية ميكروفون 16

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