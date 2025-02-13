نظّمت كلية الإعلام جامعة عين شمس ورشة تدريبية حول "مستقبل الصحافة في ظل التطورات الرقمية"، بحضور الدكتورة هبة شاهين عميدة الكلية، والدكتورة سلوى سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

ورشة تدريبية تناقش تحديات الصحافة الرقمية بإعلام عين شمس

أكدت الدكتورة هبة شاهين أهمية ورش العمل التدريبية التي تستضيف الخبراء الإعلاميين في مختلف مجالات العمل الإعلامى لإثراء مهارات وخبرات الطلاب العملية، وأوضحت أن المحتوى هو أساس العمل الإعلامي، حيث وفرت التكنولوجيا رغم تحدياتها فرصًا جديدة للإعلاميين الطموحين.

واستضافت الورشة الدكتور طارق العوضي، مساعد رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والأكاديمي المتخصص في الإعلام الرقمي، لمشاركة خبراته فى تقييم المنصات الصحفية لطلاب المستوى الأول.

أشاد الدكتور طارق بجهود الطلاب، موضحا تطور مهنة الصحافة الإخبارية بقوة بحيث أصبحت أكثر تكاملًا مع الوسائل الإعلامية بالبيئة الرقمية، مما يتطلب اكتساب الصحفى للمهارات المتعددة لإنتاج المحتوى الإخباري. وأكد أن النجاح في المجال الإعلامى يعتمد على الإلمام باللغة العربية، وإتقان لغة أجنبية مما يعزز فرص العمل. كما شدد على أن الصحفي الجيد لا ينقل فقط الأخبار، بل يقدم محتوى متكامل يجذب الجمهور. وناقش أهمية المونتاج والتعليق الصوتي في التقارير الإخبارية المصورة، موضحًا أن الصورة تغني عن ألف كلمة، لذا يجب اختيارها بعناية لضمان التأثير البصري المناسب.

وأوصى بإعطاء الأولوية لخريجي كليات الإعلام في عضوية النقابات الصحفية والإعلامية، ودعم التخصص في الصحافة وتعزيز دور الصحفى المتخصص، والتركيز على أخلاقيات المهنة وتجنب نشر محتوى صادم للجمهور، وتعزيز مهارات الطلاب في الإنتاج الإعلامي الرقمي.

وفي نهاية اللقاء، كرمت الدكتورة هبة شاهين عميدة الكلية الدكتور طارق العوضي بدرع الكلية تقديرًا لإسهاماته المتميزة فى تقييم منصات الصحافة الإخبارية التى قام الطلاب بتنفيذها.

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