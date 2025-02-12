جامعة عين شمس تحتفل بعيد الربيع الصيني

نظم معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس احتفالية بعيد الربيع الصيني والسنة الصينية الجديدة، وذلك تحت رعاية محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأماني كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسلوى رشاد، عميد كلية الالسن، ناصر عبد العال مدير المعهد.

جامعة عين شمس تحتفل بعيد الربيع الصينى والعام الصيني الجديد ٢٠٢٥

أقيمت الاحتفالية على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة بمشاركة لفيف من الشخصيات الهامة المتخصصة في الشأن الصيني ونخبة من أساتذة وطلاب أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلية الألسن ومعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس.

شهد الاحتفالية الدكتورة أماني كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسفير على الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الألسن، الدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس والدكتور حسانين فهمي رئيس قسم اللغة الصينية والدكتورة أميمة غانم المستشار الثقافي المصري السابق ومن الجانب الصيني حضر الوزير المفوض مدير المكتب التعليمي في الصين بالسفارة الصينية لوشون شنغ، والدكتور باي كه تشانغ رئيس اتحاد الدارسين والعلماء الصينيين بمصر وممثلين عن مركز الشرق للفنون والثقافة وممثلين عن المؤسسات والشركات الصينية في مصر ولفيف من الأساتذة والمسئولين والطلاب المصريين والصينين.

فى بداية كلمتها هنأت أماني كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث الحضور بالاحتفال بأعياد الربيع الصينية ومهرجان الفوانيس الصيني متمنية أن يكون العام الصيني الجديد عام خير وبركة وسعادة.

وأكدت أن مصر والصين تربطهما علاقات وثيقة مشتركة. وأشارت إلى أن التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية شهد زخمًا كبيرًا على مدى السنوات العشر الماضية وأن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الجامعات الصينية في البرامج والتخصصات العلمية المختلفة.

من جانبه أبدى الوزير المفوض" لوشون شين "سعادته بضيافة جامعة عين شمس وقدم تهانيه للحضور بالعام الجديد مضيفًا أن عام ٢٠٢٥ هو عام الثعبان الذي يرمز إلى الذكاء والفطنة متمنيا المزيد من التقدم في التعاون العلمي والتعليمي بين مصر والصين وبخاصة مع جامعة عين شمس.

ووصف الوزير المفوض لو شون شنغ جامعة عين شمس بأنها من أعرق الجامعات بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا وان لها العديد من الشراكات والأبحاث المتبادلة وكان لها الصدارة فى مجال التعليم الإلكتروني الذى سيفتح الباب أمام فرص البحث العلمى والتبادل الطلابى.

ومن جانبه وجه السفير على الحفني في كلمته التهنئة للشعب الصيني الصديق كما وجه الشكر إلى جامعة عين شمس ومعهد كونفوشيوس على دعوة جمعية الصداقة المصرية للمشاركة في هذه الاحتفالية المهمة وفي رحاب جامعة عين شمس التي تقدم إسهامات جليلة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستوى القومي والإقليمي والدولي.

وأوضح ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس أن احتفالية عيد الربيع الصيني تعد أهم الأعياد الصينية ويسمي بعيد السنة القمرية الجديدة، وأثنى على المجهودات المبذولة في الاحتفالية والتى تعبر عن حفاوة جامعة عين شمس بالثقافة الصينية والتقدير المشترك بين الثقافتين المصرية والصينية.

وتضمنت الاحتفالية تكريم الرواد في تخصص الدراسات الصينية الذين حملوا على عاتقهم مسئولية تدريس اللغة والأدب والثقافة الصينية في الجامعات المصرية والعربية وهم عبدالعزيز حمدي عبدالعزيز محسن سيد فرجاني و أسيا احمد يوسف وأ.د. سمية الدمهوجي وآمال كمال عبدالعزيز ومجدي مصطفى أمين وقد قامت الدكتورة أماني كامل بتسليمهم درع معهد كونفوشيوس تقديرا لإسهاماتهم في توطيد أواصر التعاون العلمي والتقافي بين مصر والصين.

كما تضمنت فعاليات الاحتفالية إقامة حفل فني كبير، وشهد إقبالًا كثيفًا من الطلاب وقدم خلاله الطلاب المصريين والصينين عروضًا فنية مختلفة ومتنوعة عكست أجواء من الود والصداقة بين جمهور الحضور من المصريين والصينيين وفي ختام الاحتفالية تم توزيع الجوائز على المبدعين من طلاب جامعة عين شمس، شارك في تسليم الجوائز على المتميزين كل من المستشار التعليمي الصيني والدكتور باي كه تشانغ رئيس اتحاد الدارسين والعلماء الصينيين في مصر والدكتور حسانين فهمي حسين.

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