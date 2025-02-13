بحضور السفير التركي، انطلاق فعاليات معرض كايرو فاشون آند تكس بمشاركة 750 علامة تجارية

افتتح اليوم، السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو، والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة المصرية للمعارض، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية فعاليات الدورة الـ 76 لمعرض " كايرو فاشون آند تكس"، للملابس والأقمشة.

صناعة الملابس والأقمشة والموضة

ويشارك في معرض "كايرو فاشون آند تكس "750 علامة تجارية مصرية وأجنبية، وتستمر فعالياته في الفترة من 13 الي 15 فبراير الحالي، برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة وبدعم من غرفة الملابس الجاهزة، ويعد هذا المعرض هو الحدث الأكبر في مصر بمجالات صناعة الملابس والأقمشة والموضة، حيث يتجاوز عدد الزائرين به أكثر من 30 ألف زائر.

تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا ومصر‎

وأعرب السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو عن سعادته بالمشاركة في المعرض للعام الثاني على التوالي. ‏

وأكد السفير التركي أن الشركات التركية تواصل إظهار اهتمامها الكبير بالتجارة والاستثمار في مجال المنسوجات في مصر، موضحًا أن كل مجال من مجالات المنسوجات يلعب دورًا رائدًا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا ومصر. ‎

المعرض يتيح للشركات المصرية فرصة عرض منتجاتها والتعرف على أحدث الاتجاهات في السوق العالمية

وأكد الدكتور محمد الشريف، رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية،،خلال افتتاح المعرض، ان « كايرو فاشون آند تكس Cairo Fashion & Tex» يشهد مشاركة واسعة في دورته الجديدة من مختلف الشركات والعلامات التجارية، المتخصصة في مجال الموضة والملابس والأقمشة، وذلك لاستعراض أحدث صيحات الموضة والابتكارات في عالم الملابس والأقمشة.

وأشار إلى أهمية معرض « كايرو فاشون آند تكس Cairo Fashion & Tex» في دعم صناعة الملابس والأقمشة في مصر، مشيرًا إلى أن المعرض يتيح للشركات المصرية فرصة عرض منتجاتها والتعرف على أحدث الاتجاهات في السوق العالمية.



واستطرد الشريف حديثه قائلًا: "نحن فخورون بتنظيم هذه الدورة المتميزة من معرض « كايرو فاشون آند تكس Cairo Fashion & Tex» والتي تشهد اقبالًا ملحوظًا من الشركات العارضة من جنسيات مختلفة مثل مصر وتركيا والصين وألمانيا، إيطاليا، وغيرها من الدول

وأوضح أن هذا المعرض يمثل منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الشركات، وتبادل الخبرات، وعقد الصفقات التجارية والتصديرية والاستثمارية.

وتوقع الشريف نجاح الشركات المصرية العارضة بمعرض « كايرو فاشون آند تكس Cairo Fashion & Tex» في عقد صفقات تصديرية تصل الي قرابة 200 مليون دولار مقابل نحو ما يزيد على 60 مليون دولار تم توقيعها في الدورة السابقة.

هيئة المعارض: تنشيط الصناعة المحلية والترويج للصادرات المصرية

وأكد وزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أهمية المعارض التي يتم تنظيمها بالسوق المصرية، ومساهمتها في تنشيط الصناعة المحلية والترويج للصادرات المصرية والتعريف بالمنتجات وأحدث تطوراتها.

وأشار الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أنه سيتم إنشاء منطقة صناعية على مساحة 5 ملايين متر مربع وذلك بالاتفاق مع اتحاد الغرف والبورصات السلعية في تركيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.