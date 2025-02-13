الأحد بدء التقديم، تفاصيل حجز شقق العبور

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل حجز شقق العبور التي يطرحها صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، وفتح باب الحجز للشقق اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 16/2/2025 بمقر الصندوق بمدينة نصر.

والشقق بمساحات تتراوح من (86م2: 132م2) للوحدة،و البيع بأسبقية الحجز ويتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة.

_خلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ ٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة.

_بعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد.

_ بعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة + قيمة اشتراك الجراج، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط.



_ يتم سداد باقي ثمن الوحدة، وفقًا للتالي:- في حالة رغبة العميل السداد خلال عامين من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

وفي حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات من تاريخ استلام الوحدة يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية.

_ يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة.

_يُمكن للمتقدمين لحجز الوحدات سداد باقى الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري وفقًا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بكراسة الشروط بمجرد حلول أجلها ولحين الحصول على التمويل العقاري.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص الوحدات السكنية التي تم التقدم عليها خلال الفترة من 27 /10 /2024، وحتى 26 /12/ 2024، وكذا قطع الأراضي السكنية الصغيرة "مسكن"، والتي تم التقدم عليها خلال الفترة من يوم 7 /11 /2024 حتى 6/1/2025، وذلك اعتبارًا من يوم 8 /2/ 2025، وحتى يوم 26 /2/ 2025، في أيامٍ محددة.

وأكد وزير الإسكان ضرورة التنظيم الجيد لأحداث القرعة خلال الأيام المختلفة، مشيدًا بدور قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية في سرعة إنجاز فرز طلبات المتقدمين على الأراضي والوحدات ضمن برنامج "مسكن"، وسرعة وضع الجدول الزمني لإجراء القرعة لتمكين المواطنين المتقدمين من استكمال باقي الإجراءات.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، لوحدات سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة طيبة الجديدة، والأراضي المميزة بمدينة الفيوم الجديدة، يوم 8 /2/ 2025، ووحدات سكن مصر ودار مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينة حدائق أكتوبر، ووحدات سكن مصر بمدينة أكتوبر الجديدة، ووحدات سكن مصر وأراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة الشروق، يوم 9 /2/ 2025، ووحدات سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، ووحدات سكن مصر وجنة والإسكان المتميز بمدينة دمياط الجديدة، يوم 10 /2 /2025.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين على وحدات سكن مصر وقطع الأراضي المتوسطة بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11 /2/ 2025، وقطع الأراضي المميزة بمدينتي العاشر من رمضان وأسوان الجديدة، والأراضي المتوسطة بمدينة بدر، يوم 16 /2/ 2025، ووحدات دار مصر بمدينة العاشر من رمضان، ووحدات الإسكان المتميز بمدينة بدر، والأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة، يوم 17 /2/ 2025.

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