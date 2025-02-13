وزراء الأوقاف والرياضة والشئون النيابية ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد الطاهرة (صور)

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم، مسجد الطاهرة بسراي القبة، بحضور اللواء الدكتور محمد فوزي موسى، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية؛ والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ؛ والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعدد من قيادات وزارة الأوقاف بوزارة الأوقاف، إضافة إلى لفيف من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير الشئون النيابية والقانونية ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد الطاهرة بسراي القبة

وفي كلمته، رحب وزير الأوقاف بالحضور، معلنًا افتتاح أعمال تطوير بيت من بيوت الله، مشيرًا إلى أن هذا المسجد يعد نواةً لمشروع يحظى برعاية رئاسية في هذه المنطقة، إذ جاء تطويره بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام على تنفيذه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ليخرج بصورة تليق بالإنسان المصري، إذ تحوّل المكان إلى حالة من الجمال.

وأضاف الوزير أن جهود الخير مستمرة، حيث انطلقت ١٦ شاحنة من صندوق تحيا مصر، محملة بالخيرات إلى أهلنا في حلايب وشلاتين، إلى جانب تقديم ٢٥ جهازًا للعروسين، دعمًا للمناطق الأكثر احتياجًا. كما استمرت القوافل الخيرية بإطلاق قافلة أخرى لدعم أهلنا في غزة، تأكيدًا على الدور المصري الرائد في مساندة الأشقاء.

وأشار الوزير إلى أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله، مشيدًا بتلاوة القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع، الذي أمتع الآذان بصوته العذب، مؤكدًا أن هذه الجهود تعزز نشر وتعليم القرآن الكريم، كما شهدت الفترة الأخيرة افتتاح العديد من الكتاتيب، لتظل أرض مصر عامرة بالقرآن وبأبنائها الأوفياء.

وفي كلمته، تقدم محافظ القاهرة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنيه مشروع تطوير مناطق القاهرة، مشيرًا إلى النقلة النوعية التي تشهدها القاهرة التاريخية ومختلف أحيائها. كما وجه الشكر إلى صندوق تحيا مصر على جهوده، مؤكدًا أن التطوير المستمر يسهم في تعزيز الخدمات وتحسين البنية التحتية، خاصة بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكد الدكتور علي جمعة في كلمته أن مصر محفوظة برعاية الله، فقد ألهمها رشدها عبر التاريخ، وجعلها أرضًا تحتضن الجميع، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يسبق بناء البنيان، وأن حافظ القرآن يستقيم فكره ويهدأ قلبه، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف في رعاية مبادرة عودة الكتاتيب.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالتطور الذي تشهده المنطقة، مؤكدًا أن الدولة لا تركز فقط على البنيان، بل تولي اهتمامًا كبيرًا لبناء الإنسان من خلال تعزيز الثقافة والفكر، موضحًا أن مؤسسات التنشئة المتكاملة مثل الأسرة، والمدرسة، والجامعة، ودور العبادة، والأندية، ومراكز الشباب، تقوم بدورٍ أساسيٍّ في التنمية البشرية، ومؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف قيادته في قراراتها وتحدياتها.

وفي كلمته، هنأ المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية الحاضرين على إخراج هذا المسجد والمنطقة المحيطة به بهذه الصورة الراقية، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وصندوق تحيا مصر، ووزارة الأوقاف، ومؤكدًا ضرورة إبراز هذا الإنجاز لتعريف المواطنين بحجم الجهود المبذولة.

وزير الأوقاف: الشعب المصري كله يقف صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي

وفي ختام اللقاء، شدد وزير الأوقاف على أن الشعب المصري كله يقف صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافضًا بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو إعلان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعا الله -تعالى- أن يحفظ مصر ورئيسها وجيشها وشعبها، ويحفظ فلسطين، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وسائر بلادنا العربية والإسلامية.

كما هنأ الوزير الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الله -عز وجل- أن يبارك فيما بقي من شعبان، وأن يبلغ الجميع رمضان بالخير واليمن والبركات.

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