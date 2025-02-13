الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

العثور على جثة أمين شرطة بترعة الملاحة بطنطا

العثور على جثة أمين
العثور على جثة أمين شرطة ملقاة في الملاحة بطنطا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة أمين شرطة مجهولة بضفاف مياه ترعة الملاحة بنطاق دائرة قسم شرطة أول طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلًا رمضان بزفتى (صور)

مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري بالغربية

العثور على جثة أمين شرطة بضفاف مياه ترعة الملاحة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة أمين شرطة بضفاف مياه ترعة الملاحة بنطاق دائرة القسم.

 

انتقال قوات الشرطة 

كما انتقلت القيادات الأمنية بـ الغربية برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.
 

ظروف وملابسات الواقعة

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية الجاني ومراكب واقعة إنهاء حياة أمين الشرطة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلًا رمضان بزفتى (صور)

النيابة تعاين موقع مقتل سائق توك توك في الغربية

مصرع شخصين إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل من أعلى كوبري بالغربية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي بدراجه نارية بالغربية
ads

الأكثر قراءة

مزودة بمفاعلين نوويين، معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية بعد اصطدامها قرب بورسعيد (فيديو)

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

145 عضوا بالكونجرس يحذرون ترامب من خطورة مقترح تهجير سكان غزة إلى مصر

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

1000 جنيه منحة شهر رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهذا موعد الصرف

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

منوعات

المزيد

جريمة بشعة تهز تركيا، أب يقتل ابنته صاحبة الـ 13 عاما

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

كواليس جلسة تخفيف حبس سعد الصغير إلى 6 أشهر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك ثوابه، دعاء ليلة النصف من شعبان

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

المزيد
الجريدة الرسمية