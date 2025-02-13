العثور على جثة أمين شرطة بترعة الملاحة بطنطا

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة أمين شرطة مجهولة بضفاف مياه ترعة الملاحة بنطاق دائرة قسم شرطة أول طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

العثور على جثة أمين شرطة بضفاف مياه ترعة الملاحة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة أمين شرطة بضفاف مياه ترعة الملاحة بنطاق دائرة القسم.

انتقال قوات الشرطة

كما انتقلت القيادات الأمنية بـ الغربية برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.



ظروف وملابسات الواقعة

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية الجاني ومراكب واقعة إنهاء حياة أمين الشرطة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.

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