غرفة القاهرة تضع اللمسات النهائية لمعرض أهلًا رمضان الرئيسي بمدينة نصر

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري اجتماعًا طارئًا اليوم الخميس عن طريق لجنة المعارض التي يترأسها اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة لمناقشة الترتبات النهائية لتنظيم معرض أهلًا رمضان المنتظر إقامته خلال الفترة من 16 حتى 26 فبراير الجاري بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بضرورة دعم للمواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة.



جاء ذلك في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة، وإيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة المعارض، ووليد مختار مستشار أيمن العشري رئيس الغرفة، وعمرو حامد رئيس شُعبة المواد الغذائية، وعبور فرج نائب رئيس شُعبة الحاصلات الزراعية، والدكتور أحمد غريب بقطاع السلع الغذائية بالغرفة، وأعضاء لجنة المعارض بالجهاز التنفيذي بالغرفة، وعدد كبير من العارضين.

مناقشة الترتيبات النهائية لإقامة معرض أهلًا رمضان الرئيسي



وناقش الاجتماع الاستعدادات والترتيبات النهائية لإقامة معرض أهلًا رمضان الرئيسي، وأهم الاستفسارات والتساؤلات حول المعرض وأهمية توفير السلع الأساسية والرمضانية بالمعرض ونسبة الخصومات التي تتراوح ما بين 20 إلى 30% وجودة السلع، مع توفير خدمات أخرى للمواطنين مثل الخدمات البنكية وخدمات شركات الاتصالات، وغيرها من الخدمات التي تلبي احتياجات للمواطنين خلال فترة المعرض.

وتتحمل غرفة القاهرة التجارية كافة تكاليف التجهيزات الخاصة بالمعرض، وتتيح الأماكن للعارضين مجانًا مقابل وضع أكبر نسبة خصم على أسعار السلع لدعم للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في ظل دخول شهر رمضان المبارك.

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