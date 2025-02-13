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أخبار مصر

نائبًا عن الرئيس، محافظ القاهرة يشهد احتفالية النصف من شعبان

احتفالية النصف من
احتفالية النصف من شعبان، فيتو

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة مغرب اليوم الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٦ هجريًا بمسجد مصر الكبير بـ المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

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 وحضر الاحتفالية د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود.محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، ود. نظير عياد مفتى الديار المصرية، ومحمود الشريف نقيب الأشراف، ود. يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، ود. إسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعدد من السفراء، وكبار علماء الدين، ووالأجهزة التنفيذية.

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