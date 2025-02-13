شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ليلة النصف من شعبان، أقامت وزارة الأوقاف، احتفالية رسمية بمسجد مصر الكبير، بليلة النصف من شعبان، ويقدم موقع “فيتو” خدمة البث المباشر للاحتفالية.

احتفال المسلمون بذكرى ليلة النصف من شعبان

ويحتفل المسلمون اليوم بذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة، حيث تقيم وزارة الأوقاف احتفالا رسميا بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما جعل البعض يتساءل عن فضل تلك الليلة والأدلة على فضلها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهو الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء على النحو التالي:



فضل شهر شعبان

من الشهور المفضلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى وأَوْلَاها من المنزلة بمكان: شهر شعبان؛ فمَيَّزه بمنزلة كريمة، ومكانة عظيمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختص أيامه بالصيام؛ لكونها محلًّا لرفع الأعمال؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». أخرجه ابن أبي شيبة والبغوي في "المسند"، والنسائي في "السنن الصغرى" واللفظ له، والبيهقي في "فضائل الأعمال".

فضل ليلة النصف من شعبان

واختصَّ سبحانه من هذا الشهر: ليلةَ النصف منه ونهارَها، وفضَّلهما على غيرهما من أيامه ولياليه، ورغَّبَ في إحيائها، واغتنام نفحها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات.

وقد ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين ومَن بعدهم سلفًا وخلفًا، وعليه العمل إلى يوم الناس هذا.

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان، اليوم الخميس، بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي والإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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