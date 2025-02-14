125 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 125 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 2.741 مليون ورقة منفذة على 89 ألف عملية.



وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 59.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.495 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 93.39 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 60.07 % خلال الجلسة.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.207 تريليون جنيه، لتربح نحو 18 مليار جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% عند مستوى 29997 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 37203 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.13% عند مستوى 13195 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% عند مستوى 3120 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 12 فبراير 2025، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.189 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 29661 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 36649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% عند مستوى 13048 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 11405 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% عند مستوى 3103 نقاط.

تعاملات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 36638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13004 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 8342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 11402 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة.

تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.218 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 29905 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13156 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 8634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3153 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأحد الماضي وصعد رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 37271 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13201 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وثبتت مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان عند مستوى 8610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة.

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