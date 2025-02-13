الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معرض يوم التحدي لذوي الهمم

محافظ الدقهلية يفتتح
محافظ الدقهلية يفتتح معرض يوم التحدي لذوي الهمم، فيتو

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم، معرض المنتجات اليدوية "يوم التحدي" لذوي الهمم، بنادي الحوار بالمنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وكان في استقباله النائب وحيد فودة عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد الزحاف أمين صندوق النادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن.

محافظ الدقهلية يفتتح معرض "يوم التحدي" لذوي الهمم بنادي الحوار بالمنصورة

 

وتفقد محافظ الدقهلية، بعض الأقسام بالنادي مثل قاعة الجيم، وقاعة ألعاب الكاراتيه، وغيرها، كما تفقد المعروضات اليدوية المنتجة بواسطة ذوي الهمم، وأصر محافظ الدقهلية على تفقد جميع المعروضات وتبادل الحديث مع العارضين والعارضات، وأثنى على أعمالهم اليدوية، معربا عن تقديره لجهودهم المتميزة، في تنفيذ هذه المنتجات، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا في دعم ذوي الهمم وتوفير احتياجاتهم وتسويق منتجاتهم، إيمانا بدورهم الحيوي الفاعل ضمن أفراد المجتمع.

 

تفقد محافظ الدقهلية الأجهزة التعويضية المقدمة من جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

 

كما تفقد محافظ الدقهلية الأجهزة التعويضية المقدمة من جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتشمل 50 جهاز تعويضي، تضم كراسي متحركة، وسماعات، وعصا بيضاء، والمقدمة من 11 جمعية ومؤسسة، تشمل مؤسسة الإصلاح الخيرية، بيت العطاء، هيئة الشبان العالمية بالمنصورة، جمعية النهوض والطفولة بطلخا، فجر الاسلام الخيرية، جمعية رسالة اجا، السلام الاجتماعية بمنية النصر، جمعية البر والتقوى، جمعية الملاك ميخائيل، جمعية نور الإيمان، النور والأمل للمكفوفين.

 

فقرة فنية قدمها بعض الأطفال الموهوبين من ذوي الهمم

وتابع محافظ الدقهلية فقرة فنية قدمها بعض الأطفال الموهوبين من ذوي الهمم، وجلس المحافظ بينهم لالتقاط صورة تذكارية تكريما لذوي الهمم، مؤكدا أنهم في مقدمة اهتمامات الدولة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق العديد من المبادرات التي تؤكد حرصه عليهم واهتمامه البالغ بهم وتلبية احتياجاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمد ادارة النادي الدقهلية السلام الاجتماعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية هيئة الشبان العالمية توفير احتياجاتهم عضو مجلس النواب مجلس إدارة النادي نادي الحوار بالمنصورة وكيل وزارة التضامن نائب المحافظ

مواد متعلقة

الكرملين: السعودية مكان محتمل للقاء بوتين وترامب

الأهلي يستقبل الأسطورة الإيطالي كريستيان فييري (صور)

زفة بالمزمار البلدي احتفالا بختام مولد القنائي (فيديو)

أفلام الدراما النفسية على مائدة مكتبة مصر العامة

ads

الأكثر قراءة

اصطدام حاملة طائرات أمريكية بسفينة تجارية قرب مصر

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

رئيس الوزراء: حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان، وزيادة الأجور في يوليو

أمير عزمي يعلن رحيل جروس عن الزمالك برسالة مؤثرة

تعرف على قيمة راتب البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الزمالك المنتظر

كهربا يوجه رسالة مؤثرة للأهلي وجماهيره بعد انتقاله نهائيًا للاتحاد الليبي

إعمار بدون تهجير، تفاصيل خطة مصرية قيد النقاش تعيد غزة لطبيعتها خلال 3 سنوات

منوعات

المزيد

امرأة بريطانية تتعرض للتشوه بعد عملية تجميل

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شاهد، احتفالية ليلة النصف من شعبان بمسجد مصر الكبير

ما كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان؟ وما الذي على المسلم فعله لإحياء هذه الليلة المباركة؟

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

المزيد
الجريدة الرسمية