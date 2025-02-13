الخميس 13 فبراير 2025
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رياضة

على رأسهم بيسيرو، الزمالك يفاوض هؤلاء لخلافة جروس

بيسيرو
بيسيرو

 دخل نادي الزمالك في مفاوضات جدية مع الثنائي البرتغالي بيسيرو وباولو دوراتي لاختيار أحدهما لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، وذلك خلفًا للمدرب السويسري كريستيان جروس خاصة وأن اللجنة الفنية بالزمالك تدرس رحيل المدرب.

مصادر داخل النادي أكدت أن هناك رغبة قوية لدى إدارة الزمالك في التعاقد مع أحد المدربين البرتغاليين، حيث يتمتع كلاهما بسمعة قوية في عالم التدريب وقدرة على تحقيق النجاحات مع الأندية الكبيرة.

 

بيسيرو، الذي سبق له تدريب أندية مثل بورتو البرتغالي  والأهلي، يعتبر من الأسماء المطروحة بقوة في الأوساط الرياضية المصرية، حيث حقق تجارب مميزة في الدوري المصري.

أما باولو دوراتي، فسبق له العمل مع العديد من الفرق في البرتغال وكذلك في منطقة الخليج، وله تاريخ تدريبي متميز رغم قلة الظهور في البطولات الكبيرة.

إضافة إلى بيسيرو ودوراتي، هناك بعض الأسماء الأخرى التي تتواجد على الطاولة بقوة لتولي مسؤولية تدريب الزمالك، يأتي من أبرزها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي درب الزمالك في فترتين سابقتين، وحقق نجاحًا كبيرًا مع الفريق حيث قاده للتتويج بدوري أبطال إفريقيا، مما يجعله مرشحًا قويًا للعودة من جديد.

كما يظل المدرب البرازيلي  ميكالي، الذي قاد منتخب مصر للشباب لتحقيق نتائج متميزة في البطولات الدولية، من الأسماء المطروحة على قائمة التفاوض. ميكالي يمتلك معرفة جيدة بالدوري المصري ولديه رؤية واضحة لتطوير اللاعبين الشباب.

يواصل مسؤولو الزمالك مشاوراتهم لاختيار المدرب الأنسب للفترة المقبلة، حيث يسعون لضمان استقرار الفريق وتحقيق البطولات المحلية والقارية في حالة اتخاذ قرارا  برحيل جروس.

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الزمالك بيسيرو وباولو دوراتي إدارة الزمالك والاهلي جروس السويسري كريستيان جروس

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