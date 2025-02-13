مدبولي: اليوتيوبرز قدموا أفضل ترويج سياحي لمصر وجذبوا مزيدًا من السائحين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اليوتيوبرز الذين زاروا مصر مؤخرًا قدموا أفضل ترويج للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات كان لها تأثير كبير في جذب مزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح مدبولي أن الحملات الترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبحت من أهم الأدوات لتعزيز الصورة السياحية لمصر عالميًا، لما تحظى به هذه المنصات من تأثير واسع وسرعة انتشار.

وأضاف رئيس الوزراء أن التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع محتوى هذه الزيارات يسهم في رفع الوعي العالمي بما تمتلكه مصر من معالم سياحية متميزة، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات تمثل فرصة كبيرة لتعزيز حركة السياحة وجذب أعداد أكبر من الزوار إلى مختلف الوجهات السياحية في البلاد.

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