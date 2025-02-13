مدبولي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مواعيد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل شقين؛ الأول يخص مزايا استثنائية طوال 3 أشهر بما فيهم شهر رمضان، أما الشق الثاني المتعلق بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات سيكون في بداية العام المالي الجديد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن المجلس القومي للأجور أقر زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 7000 جنيه، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال أيام وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلانها قبل حلول شهر رمضان.

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