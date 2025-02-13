مدبولي: حقل ظُهر يعزز احتياطي مصر من الغاز.. وتوسعات واعدة خلال عامين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الحقول الخاصة بمشروع "حقل ظُهر" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات الحيوية التي تعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وأوضح مدبولي أن الشركة المسؤولة عن المشروع تخطط للتوسع خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إجراء المزيد من الاكتشافات الجديدة في المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض المناطق داخل الحقول الحالية تُظهر مؤشرات إيجابية لزيادة الإنتاج، مما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويفتح آفاقًا لتصدير الفائض إلى الأسواق الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يشهد تطويرًا مستمرًا، بالتوازي مع التوسع في البنية التحتية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل في القطاعات المرتبطة بصناعة الطاقة.

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