الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

محافظ البحيرة تستقبل وفد شركة "آيسن" الصينية لبحث التعاون الاستثماري

محافظ البحيرة بجانب
محافظ البحيرة بجانب الوفد الصيني، فيتو

 استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بمكتبها صباح اليوم، شيون جين فاى - المدير الإداري والإقليمي لشركة "آيسن الدولية والروضة الصينية"، والوفد الصيني المرافق له وبحضور أحمد السيد - نائب المدير الإداري والإقليمي للشركة، ومحمد خيري - مدير فرع الرقابة الصناعية بالبحيرة، ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لدعم وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة لشباب المحافظة.

 

 وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة جاكلين عازر بممثلي الشركة، مؤكدةً أن محافظة البحيرة تمثل بيئة استثمارية واعدة وجاذبة، بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية متطورة، وأنها ترحب دائمًا بالتعاون مع الشركات العالمية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الحالي للشركات الصينية بمحافظة البحيرة، خاصة في مدينة كفر الدوار، سواء شركات قائمة بالفعل أو الشركات التي ما تزال قيد الإنشاء.

 

محافظ البحيرة تؤكد على تطلعها إلى مزيد من التعاون مع المستثمرين الصينيين

كما تم مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع في الإستثمار، وأعربت محافظ البحيرة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع المستثمرين الصينيين، مؤكدةً على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لدعم الأنشطة الاستثمارية، وتذليل أي معوقات، في إطار الجهود المستمرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مصنع الشركة في كفر الدوار،  يضم أكثر من ١٥٠٠ عامل، ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية في عمليات الإنتاج، ما يجعله نموذجًا للتعاون المثمر بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بالتعاون المثمر مع الشركة الصينية، مؤكدةً أن المحافظة تتبنى رؤية واضحة لتشجيع الإستثمار، من خلال تقديم الدعم الكامل للمستثمرين.

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